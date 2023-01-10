Полтава начала подготовку к весенней части сезона

Футболисты СК "Полтавы" приступили к подготовке к весенней части сезона. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Коллектив СК "Полтава" собрался на территории спорткомплекса ПЗМС, где начал зимний этап подготовки. Игроки провели первую полноценную тренировку. Футболисты занимаются двумя группами. В течение января команда будет тренироваться во втягивающем режиме три раза в неделю.

Евгений Стрельцов и Павел Пастухов работают по индивидуальной программе, но вскоре они вернутся в общую группу. Основной этап подготовки придется на февраль-март. Тогда команда сыграет ряд спаррингов. но соперники пока неизвестны.

Напомним, что СК "Полтава" первую часть сезона в восточной группе VBET UA Первая завершила на шестом месте.