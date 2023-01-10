Запорожский Металлург выйдет из отпуска первого февраля

Запорожский "Металлург" находится в отпуске, который продлится еще три недели.

По нашей информации, запорожцы приступят к подготовке к весенней части сезона первого февраля. Сначала команда будет тренироваться в Запорожье, где планирует провести шесть контрольных матчей. В середине марта подопечные Микитина должны уехать на Западную Украину. Кадровых новостей пока нет, но известно, что клуб работает над пролонгацией контрактов с Дмитрием Крапивным и Дмитрием Поддубным.

Напомним, что "Металлург" завершил первую часть сезона на четвёртом месте в восточной группе VBET UA Первая. Весной команда будет бороться за повышение в классе.