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Запорожский Металлург выйдет из отпуска первого февраля

Первая лига
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Кадровых новостей в клубе пока нет

Запорожский Металлург выйдет из отпуска первого февраля

Фото: МФК Металург

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Запорожский "Металлург" находится в отпуске, который продлится еще три недели.

По нашей информации, запорожцы приступят к подготовке к весенней части сезона первого февраля. Сначала команда будет тренироваться в Запорожье, где планирует провести шесть контрольных матчей. В середине марта подопечные Микитина должны уехать на Западную Украину. Кадровых новостей пока нет, но известно, что клуб работает над пролонгацией контрактов с Дмитрием Крапивным и Дмитрием Поддубным.

Напомним, что "Металлург" завершил первую часть сезона на четвёртом месте в восточной группе VBET UA Первая. Весной команда будет бороться за повышение в классе.

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В статье: Металлург (Запорожье)
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