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Спортивный директор тернопольской Нивы продолжит тренировать команду

Первая лига
(1 голосов)

Сергей Задорожный продолжит совмещать должности

Спортивный директор тернопольской Нивы продолжит тренировать команду

Нива Тернополь

Новина українською

Спортивный директор тернопольской "Нивы" Сергей Задорожный, который в осенней части сезоны выполнял обязанности главного тренера, будет тренировать команду и в весенней части чемпионата.

Как сообщает пресс-служба клуба, Задорожный останется на посту главного тренера.

Ранее в СМИ была информация, что зимой команду может принять бывший главный тренер "Горняка-Спорта" Игорь Жабченко.

Тернопольская команда первую часть сезона Первой лиги закончил на 4-м месте в группе А, команда продолжит выступления в группе за выход в УПЛ.

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В статье: Сергей Задорожный Нива (Тернополь)
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Источник:
Нива Тернопіль

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