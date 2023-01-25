Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Спортивный директор тернопольской Нивы продолжит тренировать команду
Сергей Задорожный продолжит совмещать должности
Нива Тернополь
Спортивный директор тернопольской "
Как сообщает пресс-служба клуба, Задорожный останется на посту главного тренера.
Ранее в СМИ была информация, что зимой команду может принять бывший главный тренер "Горняка-Спорта" Игорь Жабченко.
Тернопольская команда первую часть сезона Первой лиги закончил на 4-м месте в группе А, команда продолжит выступления в группе за выход в УПЛ.
Популярное сейчас
- Экс-форвард Динамо Кулач официально перебрался в новый клуб
- В Украине объявлена масштабная тревога, в воздух поднялись потенциальные носители гиперзвуковых ракет. UPD. Дан отбой
- Почти 1000 единиц личного состава россиян и куча ББМ. Генштаб – о потерях оккупантов за 24 января
- Полесья пока без поражений, Диназ играет на Мемориале Макарова. Таблица спаррингов Первой лиги
- Красотка дня. Фантастическая девушка звезды Ювентуса и сборной Италии. ФОТО
- От дьяволов к Богу. Бывшая молодая надежда МЮ завершил карьеру и стал священником. ФОТО