Спортивный директор тернопольской Нивы продолжит тренировать команду

Спортивный директор тернопольской " Нивы " Сергей Задорожный, который в осенней части сезоны выполнял обязанности главного тренера, будет тренировать команду и в весенней части чемпионата.

Как сообщает пресс-служба клуба, Задорожный останется на посту главного тренера.

Ранее в СМИ была информация, что зимой команду может принять бывший главный тренер "Горняка-Спорта" Игорь Жабченко.

Тернопольская команда первую часть сезона Первой лиги закончил на 4-м месте в группе А, команда продолжит выступления в группе за выход в УПЛ.