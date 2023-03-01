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ЛНЗ арендовал защитника Львова

Первая лига
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Усиление для Черкасс

ЛНЗ арендовал защитника Львова

fc-lnz.com

Новина українською

Черкасский "ЛНЗ" арендовал у "Львова" 21-летнего защитника Назария Муравского.

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона.

"Львов" подписал Муравского в начале февраля прошлого года. В 2022 году игрок провел за "горожан" в общей сложности 14 матчей.

"ЛНЗ" в весенней части сезона продолжить борьбу за выход в УПЛ в чемпионской группе Первой лиге.

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В статье: ФК Львов ЛНЗ (Черкассы) Назарий Муравский
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Источник:
ЛНЗ

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