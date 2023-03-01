Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ЛНЗ арендовал защитника Львова
Усиление для Черкасс
fc-lnz.com
Черкасский "
Арендное соглашение рассчитано до конца сезона.
"Львов" подписал Муравского в начале февраля прошлого года. В 2022 году игрок провел за "горожан" в общей сложности 14 матчей.
"ЛНЗ" в весенней части сезона продолжить борьбу за выход в УПЛ в чемпионской группе Первой лиге.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ЛНЗ
Популярное сейчас
- Грэм Поттер в Челси: аргументы за и против увольнения
- ВИДЕО. Шедевр от экс-игрока Шахтера. Манор Соломон забивает в четвертом матче подряд по Фулхэм
- Под 700 единиц личного состава. Генштаб – о потерях россиян за последний день зимы
- Карпаты объявили о подписании футболиста Днепра-1
- Красотка дня. Великолепная жена одного из лидеров Шахтера. ФОТО
- Украинский Роналду. Мудрик легко поднял штангу 150 кг на тренировке. ВИДЕО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн