ЛНЗ арендовал защитника Львова

Черкасский " ЛНЗ " арендовал у "Львова" 21-летнего защитника Назария Муравского.

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона.

"Львов" подписал Муравского в начале февраля прошлого года. В 2022 году игрок провел за "горожан" в общей сложности 14 матчей.

"ЛНЗ" в весенней части сезона продолжить борьбу за выход в УПЛ в чемпионской группе Первой лиге.