Полесье будет принимать Металлург, дебют Дирявки. Что смотреть в воскресенье в Первой лиге

В воскресенье будут сыграны еще четыре матча первого тура весенней части сезона в Первой лиге. Вашему вниманию анонс противостояний. Напомним, что весной команды разделены на две группы.

"Чемпионская" группа

"Полесье" - "Металлург"

09.04.2023. 16:00. Житомир. "Центральный городской стадион"

В Житомире встретятся первая и пятая команды чемпионата, которых перед стартом весенней части сезона отделяют девять очков. Безусловно, перед стартом матча фаворитами являются хозяева, которые стремятся выиграть чемпионат. Однако запорожцы также с амбициями повысится в классе. Ранее соперники встречались только в Кубке Украины 2017/18, где в первом предварительном этапе победу праздновало "Полесье". Подопечные Микитина в гостях не проиграют четыре игры подряд: победа и три ничьих. Против житомирского коллектива будет непросто продолжить эту серию, но можно не сомневаться, что гости постараются навязать свою игру.

Група "Выбывания"

"Полтава" - "Буковина"

09.04.2023. 13:00. Полтава. "Молодежное"

Перед стартом весенней части сезона команды имеют восемь зачетных пунктов. Однако, учитывая результаты в межсезонье, больше шансов на победу у гостей. Подопечные Мельничука приятно удивили победой над "ЛНЗ", а также ничьей с "Металлургом". Подписание Сергийчука и Глаголы положительно повлияли на игру команды. Для этих клубов это будет первая встреча в истории. "Буковина" в нынешнем чемпионате на полях соперников больше одного гола за матч не забивала.

"Скорук" - "Диназ"

09.04.2023. 13:30. Умань. "Центральный"

Команды перед очным противостоянием имеют по девять очков. Определить фаворита этого противостояния достаточно сложно, ведь в первой части сезона эти коллективы играли нестабильно. Безвыигрышная клубная антирекордная серия "Диназа" продолжается в чемпионате 7 игр: 2 ничьих и 5 поражений. Подопечные Степанова осенью приятно удивили своей игрой в атаке, но не всегда удавалось обрести баланс. Во время зимнего перерыва "Диназ" покинули семь футболистов, поэтому Головко пришлось снова формировать новую команду. Этот матч будет принципиальным для Владислава Гарнаги, игравшего в прошлом году за вышгородский коллектив.

"Горняк-Спорт" - "Прикарпатье"

09.04.2023. Горишние Плавни. "Юность"

От аутсайдера группы ничего нельзя ждать весной. Перед новым главным тренером Сергеем Дырявко стоит очень сложная задача, ведь все лидеры покинули команду. Придется основную ставку делать на молодежь, а от нее требовать стабильности невозможно. "Горняк-Спорт" не побеждает в чемпионате на протяжении антирекордных для клуба 11-ти игр подряд: 4 ничьих и 7 поражений. У "Прикарпатья" есть хорошие шансы в воскресенье прервать свою пятиматчевую серию без побед в гостях.