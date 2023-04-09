  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Горняк-Спорт - Прикарпатье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Горняк-Спорт - Прикарпатье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
(2 голосов)

Дебют для Сергия Дирявки

Горняк-Спорт - Прикарпатье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Прикарпаття

UA-Футбол
Новина українською

На тренерском мостике "Горняка-Спорта" дебютирует Сергей Дирявка. Новому тренеру команды из Горишних Плавнив не позавидуешь. "Горняк-Спорт" не побеждает в чемпионате уже в течение 11-ти матчей: 4 ничьи и 7 поражений. "Прикарпатье" в гостях не побеждает 5 игр подряд, но встреча с аутсайдером – хорошая возможность исправить эту статистику.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 14.00.

По теме
yellow-arrow
Первая лига. Горняк-Спорт и Прикарпатье играют вничью
yellow-arrow
Первая лига. Гол из углового Шмигельского помог Скоруку разгромить Диназ
yellow-arrow
Полесье - Металлург: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Прикарпатье (Ивано-Франковск) смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде