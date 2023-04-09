Горняк-Спорт - Прикарпатье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

На тренерском мостике "Горняка-Спорта" дебютирует Сергей Дирявка. Новому тренеру команды из Горишних Плавнив не позавидуешь. "Горняк-Спорт" не побеждает в чемпионате уже в течение 11-ти матчей: 4 ничьи и 7 поражений. "Прикарпатье" в гостях не побеждает 5 игр подряд, но встреча с аутсайдером – хорошая возможность исправить эту статистику.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 14.00.