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Горняк-Спорт - Прикарпатье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Дебют для Сергия Дирявки
Фото: ФК Прикарпаття
На тренерском мостике "Горняка-Спорта" дебютирует Сергей Дирявка. Новому тренеру команды из Горишних Плавнив не позавидуешь. "Горняк-Спорт" не побеждает в чемпионате уже в течение 11-ти матчей: 4 ничьи и 7 поражений. "Прикарпатье" в гостях не побеждает 5 игр подряд, но встреча с аутсайдером – хорошая возможность исправить эту статистику.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 14.00.
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