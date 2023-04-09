Первая лига. Металлург в чрезвычайно эмоциональном матче сенсационно обыгрывает Полесье

В заключительном матче первого тура весенней части сезона в Первой лиге встречались "Полесье" и "Металлург". "Полесье" в чемпионате побеждает уже десять игр подряд. Однако, подопечные Микитина на полях соперников не проиграют уже четыре матча. Можно было ожидать, что запорожцы смогут дать бой своему сопернику.

Первым по мячу пробил легендарный украинский боксер Александр Усик. Хозяева сразу после стартового свистка начали доминировать и добились своего уже на 11-й минуте. После шикарной передачи с фланга от Шаповала точным ударом головой отличился Филипп Будковский – 1:0. Для нападающего это уже 12-й гол в сезоне. В этом эпизоде позиционно ошиблись защитники запорожского клуба. В следующей атаке мог забивать Алексей Сидоров, но он далеко отпустил от себя мяч, когда выбегал один на один.

После пропущенного мяча запорожцы пытались навязать свою игру, но подопечные Калитвинцева организованно оборонялись. Стоит отметить активный прессинг гостей, пытавшихся не давать своему сопернику спокойно выбегать в атаку. Далеко не всегда это удавалось, но за смелость следует отдать должное коллективу из Запорожья.

Еще до перерыва после провала в центральной зоне "Полесья" подопечным Микитина удалось сравнять счет. Сад отдал на Сидорова, а Алексей реализовал выход один на один – 1:1. Седьмой гол для Алексея в сезоне. В конце тайма Василий Грицук мог выводить свою команду снова вперед, но не попал в створ ворот из пределов штрафной. Ничья – справедливый результат после первого тайма.

Футболисты "Полесья" после перерыва стали применять высокий прессинг. К такой активной игре соперника непросто было привыкнуть гостям. После одной из атак мог забивать Крушинский, но Борис с левой пробил мимо дальней штанги. Постепенно запорожцы смогли сбить темп и выровняли игру.

На 76-й минуте София Причина назначила пенальти в ворота "Полесья" за фол Кудрика против Басова. Голкипер житомирского клуба влетел в защитника после подачи со штрафного. Одиннадцатиметровый Сидоров реализовал без проблем – 1:2.

На последней минуте Червак на эмоциях толкнул Причину и получил заслуженное удаление. Перед этим футболисты житомирского клуба апеллировали из-за вероятного пенальти в эпизоде с фолом Снижка. Отыграться хозяева не смогли. Стоит отметить шикарную игру спасавшего свою команду Назара Байда. Таким образом, "Полесье" прерывает свою десятиматчевую победную серию.

Vbet UA Первая лига. "Чемпионская" группа. 1-й тур

"Полесье" - "Металлург" 1:2

Голы: Будковский (11) - Сидоров (33, 78, пен)

Удаление: Червак (90)

"Полесье" (стартовый состав): Кудрик – Гитченко, Морозко, Кушниренко, Огиря, Шаповал, Крушинский, Грицук, Янаков, Вакула, Будковский

"Металлург" (стартовый состав): Байда - Полевой, Басов, Сокол, Палюх, Крапивный, Шалфеев, Сейтхалилов, Сад, Могильный, Сидоров