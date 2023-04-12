  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. На матче Первой лиги будет работать система ВАР
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

На матче Первой лиги будет работать система ВАР

Первая лига
Обновлено
(1 голосов)

ВАР будет использоваться на матче ЛНЗ - Эпицентр

На матче Первой лиги будет работать система ВАР

Новина українською

В грядущем туре "Чемпионской" группы Первой лиги состоится поединок между местным ЛНЗ и "Эпицентром".

"Эпицентр" официально сообщил о том, что на матче будет использована система видеоповторов ВАР.

Арбитром ВАР будет Николай Балакин (Киевская область), его ассистент – Александр Корнийко (Миргород). Наблюдатель ВАР – Виктор Швецов (Одесса).

Главный арбитр матча – Андрей Коваленко (Полтава). Ассистенты – Виталий Скобля (Сумы) и Дмитрий Запороженко (Запорожье). Четвертый арбитр – Дмитрий Кривушкин (Харьков), наблюдатель – Сергей Цымбал (Житомир).

Напомним, что поединок состоится в пятницу, 14 апреля. Начало – в 14:00.

По теме
yellow-arrow
Кривушкин возвращается к судейству после скандального матча Днепр-1 - Динамо. Пока что в Первой лиге и не как главный
yellow-arrow
Полесье официально попрощалось с игроком, который толкнул женщину-арбитра
yellow-arrow
СМИ: Президент Полесья решил расторгнуть контракт с защитником, который толкнул женщину-арбитра
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ЛНЗ (Черкассы) Эпицентр (Каменец-Подольский)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Епіцентр

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде