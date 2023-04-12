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На матче Первой лиги будет работать система ВАР
ВАР будет использоваться на матче ЛНЗ - Эпицентр
В грядущем туре "Чемпионской" группы
"Эпицентр" официально сообщил о том, что на матче будет использована система видеоповторов ВАР.
Арбитром ВАР будет Николай Балакин (Киевская область), его ассистент – Александр Корнийко (Миргород). Наблюдатель ВАР – Виктор Швецов (Одесса).
Главный арбитр матча – Андрей Коваленко (Полтава). Ассистенты – Виталий Скобля (Сумы) и Дмитрий Запороженко (Запорожье). Четвертый арбитр – Дмитрий Кривушкин (Харьков), наблюдатель – Сергей Цымбал (Житомир).
Напомним, что поединок состоится в пятницу, 14 апреля. Начало – в 14:00.
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