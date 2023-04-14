Центральная игра тура в Моршине, шанс реабилитироваться для Диназа. Что смотреть в субботу в Первой лиге

В субботу будут сыграны еще пять матчей второго тура второй части сезона в Первой лиге. Вашему вниманию анонс противостояний.

"Чемпионская" группа

МФК "Металлург" – "Карпаты"

15.04.2023. 13:00. Моршин. "Медик"

Это противостояние можно считать центральным в туре. Обе команды порадовали болельщиков игрой и результатом. "Карпаты" без проблем переиграли "Кремень" (2:0). Следует отметить солидную игру подопечных Тлумака в центре поля. Мяч быстро двигался и это создавало немало проблем сопернику. Выделялись Юрий Тлумак и Денис Кожанов, которые были активными в течение всего матча. Запорожцы сотворили главную сенсацию на прошлой неделе. Прервалась рекордная победная серия "Полесье", продолжавшаяся десять игр. Подопечные Микитина выдержали давление житомирского коллектива в защите, а свои моменты реализовали. Футболисты "Металлурга" не боялись прессинговать своего соперника, и это позволило им быстро выбегать в атаку. Смогут ли запорожцы отобрать очки у еще одного фаворита?

"Оболонь" - "Нива"

15.04.2023. 15:00. Киев. "Оболонь-Арена"

В гости к лидеру чемпионата приедет неуступчивый коллектив из Тернополя. Подопечные Задорожного на прошлой неделе активно начали игру против "ЛНЗ", на долго их не хватило. "Нива" впервые за шесть игр проиграла дома. Что касается киевлян, то им пришлось почти весь второй тайм против "Эпицентра" играть в меньшинстве. Ничья – неплохой результат, учитывая ход матча, но все могло сложиться иначе, если бы Слободян реализовал пенальти. Не сможет помочь "пивоварам" Тарас Мороз, который дисквалифицированный. Безусловно, фаворитами считаются хозяева, но не стоит сбрасывать со счетов амбициозную "Ниву".

Группа "Выбывание"

"Мариуполь" - "Полтава"

15.04.2023. 12:30. Киев."Левый берег"

Предпоследняя команда группы в стартовом матче весенней части сезона потерпела досадное поражение против "Чернигова". Подопечные Красноперова в большинстве уступили на последних секундах. За игрой "Мариуполь" оставил неоднозначное впечатление. Моментами команда выглядела неплохо, но о стабильности не стоило говорить. Выделялся на фоне других хавбек Игорь Быковский. Отметим, что Мариуполь с начала чемпионата пропускает в каждой игре. "Полтавчане" в меньшинстве проявили характер, но все же уступили "Буковине". Должен вернуться в стартовый состав один из лидеров команды Дмитрий Щербак, пропускавший игру из-за дисквалификации. Хозяевам нельзя терять зачетные пункты, но легко им точно не будет.

"Прикарпатье" - "Скорук"

15.04.2023. 13:00. Ивано-Франковск. "Рух"

Подопечные Степанова по игре в прошлом туре понравились больше всего. Уверенная победа над "Диназом" показала, что у "Скорука" есть все шансы по итогам весенней части сезона выиграть группу. Как всегда солидно выглядел Богдан Шмигельский, а также стоит отметить новичка Александра Мигунова. Безничейная клубная рекордная серия "Скорука" длится в Первой лиге 5 игр: 3 победы и 2 поражения, а на своем поле 4 игры: 3 победы и поражение.

"Прикарпатье" хоть и смогло вырвать ничью против "Горняка-Спорт", но подопечные Рыпана откровенно разочаровали игрой. Не было заметно, за счет чего команда хочет побеждать. Если коллектив из Ивано-Франковска не сделает выводов из этого матча, то в противостоянии с "Скоруком" надеяться на положительный результат не стоит.

"Диназ" - "Горняк-Спорт"

15.04.2023. 13:30. Демидов. "Диназ"

Разгромное поражение в прошлом туре добавило головной боли Александру Головко, которому снова в межсезонье пришлось существенно обновить состав команды. Было заметно, что Диназу не хватает сыгранности, а отсутствие Богунова существенно повлияло на игру команды в атаке. С конструктивом в заключительной трети поля у вышгородского коллектива большие проблемы. Противостояние с аутсайдером хорошая возможность реабилитироваться, но просто точно не будет.

"Горняк-Спорт" довольно неплохо выглядел против "Прикарпатья". В течение часа игрового времени подопечные Дирявки даже смотрелись лучше соперника, но на последние минуты их не хватило. Результат для гостей очень важен сейчас, ведь в случае победы они могут наконец-то подняться с последнего места.