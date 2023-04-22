Карпаты - ЛНЗ смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Для соперников это будет дебютная встреча в Первой лиге. Обе команды очков в весенней части сезона еще не теряли. К тому же, "ЛНЗ" в чемпионате не проигрывает уже 8 игр: 6 побед и 2 ничьи. Смогут ли львовяне прервать эту серию?

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 17.00.