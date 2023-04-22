Первая лига. Кожанов ударом головой спасает Карпаты в игре с ЛНЗ

В центральном матче игрового дня в Первой лиге встречались "Карпаты" и "ЛНЗ". Обе команды в весенней части сезона одержали по две победы, но для кого-то эта серия должна была завершиться.

Львовяне в начале встречи взяли мяч под контроль. Хозяева пытались расшатать защиту соперников за счет фланговой игры. Защита черкасского коллектива всегда была в тонусе. Первый момент был создан уже на девятой минуте, когда Галенков после подачи с углового попал в перекладину. Через несколько минут удача снова была на стороне гостей, когда Рябов пробил в штангу.

Следует отметить, что мяч в центре поля надолго не задерживался. Футболисты были нацелены на атаку. Высокий прессинг "львов" создал немало проблем соперникам. В конце первого тайма очень неожиданно гости вышли вперед. Норенков подал на дальнюю стойку, а Солдат в одно касание пробил мимо голкипера – 0:1. На перерыв команды ушли с минимальным преимуществом "ЛНЗ", хотя по игре доминировали подопечные Тлумака.

Сразу после перерыва на поле появился капитан "Карпат" Денис Кожанов. Хозяева продолжали играть первым номером, но правильные выводы подопечные Ковпака в перерыве сделали. В защите заиграли гораздо плотнее гости. В борьбе футболисты "ЛНЗ" не уступали. От второго тайма все ждали большего, но коллектив из Черкасс очень умело сбивал темп матча.

На 87-й минуте хозяева все же сравняли счет. Иван Когут подал с правого фланга, а Кожанов головой расстрелял ворота – 1:1. Очень нетипичный гол для Дениса, но какой же важный. На последней минуте Галенков ударил по ноге Тищенко, но арбитр пенальти не назначил. В компенсированное время гости остались в меньшинстве. Вторую желтую получил Хамелюк, но времени реализовать преимущество у "Карпат" уже не было.

VBET UA Первая лига. "Чемпионская" группа. 3-й тур

"Карпаты" - "ЛНЗ" 1:1

Голы: Кожанов (87) - Солдат (36)

Удаление: Хамелюк (90+2)

"Карпаты" (стартовый состав): Ильющенков - Дуць, Сакив, Приймак, Рябов, Галенков, Бобко, Чачуа, Кныш, Тлумак, Хобленко

"ЛНЗ" (стартовый состав): Самойленко – Бойко, Коваленко, Лопыренок, Муравский, Ныч, Норенков, Солдат, Тищенко, Хамелюк, Шестаков