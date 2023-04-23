  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Горняк-Спорт - Буковина смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Горняк-Спорт - Буковина смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
(1 голосов)

Испытания для аутсайдера

Горняк-Спорт - Буковина смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Буковина

UA-Футбол
Новина українською

Горняк-Спорт" не побеждает в чемпионате на протяжении рекордных для клуба 13-ти игр: 5 ничьих и 8 поражений. Прервать эту серию будет очень непросто, ведь "Буковина" сейчас в хорошем игровом тонусе. К тому же, подопечные Мельничука в предыдущих двух гостевых матчах очков не теряли.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 14.00.

По теме
yellow-arrow
Оболонь возвращает лидерство, Горняк-Спорт поднимается с последнего места. Результаты и таблица Первой лиги
yellow-arrow
Первая лига. Горняк-Спорт побеждает впервые за четырнадцать матчей
yellow-arrow
Первая лига. Оболонь обыгрывает Полесье и возвращается на первое место в группе
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Буковина (Черновцы) Горняк-Спорт (Горишние Плавни) смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде