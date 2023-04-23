Горняк-Спорт - Буковина смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Горняк-Спорт" не побеждает в чемпионате на протяжении рекордных для клуба 13-ти игр: 5 ничьих и 8 поражений. Прервать эту серию будет очень непросто, ведь "Буковина" сейчас в хорошем игровом тонусе. К тому же, подопечные Мельничука в предыдущих двух гостевых матчах очков не теряли.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 14.00.