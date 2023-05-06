Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Прикарпатье - Горняк-Спорт: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Стартовая игра тура
Фото: Гірник-Спорт
В Ивано-Франковске лидер принимает последнюю команду группы. "Прикарпатье" два матча подряд выиграло, а "Горняк-Спорт" допустил досадное поражение от своего главного конкурента. Отметим, что безвыигрышная гостевая серия коллектива из Горишних Плавней длится в Первой лиге 9 игр: 2 ничьи и 7 поражений.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.00.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Греческий интерес к Реброву, трансферы Брайтона для де Дзерби. Главные новости за 5 мая
- Реал Мадрид - Осасуна. Анонс и прогноз финала Кубка Испании на 6.05.2023
- ВОЗ объявила об окончании пандемии COVID-19
- Интригующее противостояние в Киеве, Прикарпатье ожидает третью подряд победу. Что смотреть в субботу в Первой лиге
- Яркую телеведущую обвиняли в истощении сексом звездного футболиста. Тепер та же история с теннисистом. ФОТО
- Красотка дня. Прелестная вторая половинка лучшего бомбардира Зари. ФОТО
Новости по теме
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн