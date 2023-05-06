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Прикарпатье - Горняк-Спорт: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
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Стартовая игра тура

Прикарпатье - Горняк-Спорт: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: Гірник-Спорт

UA-Футбол
Новина українською

В Ивано-Франковске лидер принимает последнюю команду группы. "Прикарпатье" два матча подряд выиграло, а "Горняк-Спорт" допустил досадное поражение от своего главного конкурента. Отметим, что безвыигрышная гостевая серия коллектива из Горишних Плавней длится в Первой лиге 9 игр: 2 ничьи и 7 поражений.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.00.

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В статье: Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Прикарпатье (Ивано-Франковск) смотреть футбол онлайн
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