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Диназ - Скорук: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Интересное противостояние в Демидове
Фото: ФК Діназ
"Скорук" удерживает две рекордные для клуба серии в Первой лиге: беспроигрышную из 5-ти игр: 3 победы и 2 ничьи и голевую - с 5-ти: 8 голов. Возможно, в матче с "Диназом" эти серии прервутся, ведь подопечные Головко всегда неуступчивы. К тому же, вышгородцы подходят к игре на фоне волевой ничьей в прошлом туре.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 14.00.
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