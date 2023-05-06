Диназ - Скорук: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Скорук" удерживает две рекордные для клуба серии в Первой лиге: беспроигрышную из 5-ти игр: 3 победы и 2 ничьи и голевую - с 5-ти: 8 голов. Возможно, в матче с "Диназом" эти серии прервутся, ведь подопечные Головко всегда неуступчивы. К тому же, вышгородцы подходят к игре на фоне волевой ничьей в прошлом туре.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 14.00.