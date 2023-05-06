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ЛНЗ - Нива: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
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Интригующее противостояние в Черкассах

ЛНЗ - Нива: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК ЛНЗ

UA-Футбол
Новина українською

Прагматичный футбол против "Полесья" в прошлом туре не принес результата подопечным Ковпака. Сегодня хозяева должны были играть с позиции силы, но ждать легкой прогулки не стоило, ведь коллектив из Тернополя постепенно прибавляет. На минувшей неделе "Нива" должна была побеждать "Металлург", но пропустила в компенсированное время. Ожидаем хорошего футбола в этой игре.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.30.

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В статье: Нива (Тернополь) ЛНЗ (Черкассы)
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