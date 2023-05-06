ЛНЗ - Нива: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Прагматичный футбол против "Полесья" в прошлом туре не принес результата подопечным Ковпака. Сегодня хозяева должны были играть с позиции силы, но ждать легкой прогулки не стоило, ведь коллектив из Тернополя постепенно прибавляет. На минувшей неделе "Нива" должна была побеждать "Металлург", но пропустила в компенсированное время. Ожидаем хорошего футбола в этой игре.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.30.