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Первая лига. Дубль Цюцюры помог Прикарпатью уничтожить Горняк-Спорт
Разгромная победа хозяев
Фото: Гірник-Спорт
В Ивано-Франковске лидер принимал последнюю команду группы. "Прикарпатье" два матча подряд выиграло, а "Горняк-Спорт" допустил досадное поражение от своего главного конкурента. Отметим, что безвыигрышная гостевая серия коллектива из Горишних Плавней продолжалась в Первой лиге 9 игр: 2 ничьих и 7 поражений.
Начало встречи шокировало многих. Романов подал со штрафного, а Цюцюра срезал мяч в свои ворота – 0:1. Однако, довольно быстро хозяева отыгрались. Михаил Писко метко пробил в верхний угол ворот – 1:1. Шикарный гол, который станет украшением тура.
После активного старта темп матча замедлился. Достаточно неожиданно, но преимущества у подопечного Рыпана не было. Коллективу из Ивано-Франковска было очень непросто играть против организованной защиты соперника. Только за счет стандартов им удавалось создавать остроту. Перед самым перерывом хозяева добились своего. Соловьев подал со штрафного, а Швец отправил мяч в сетку – 2:1.
Во втором тайме коллектив из Ивано-Франковска смог забить еще четырежды. Отличились Андрей Хома и дважды Василий Цюцюра. Гости пропустили три гола через три минуты. Особо стоит отметить второй гол Цюцюры, который в одно касание с острого угла пробил в верхний угол. На 90-й минуте после передачи Рудюка до неприличного довел счет Шинкаренко – 6:1.
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"Прикарпатье" - "Горняк-Спорт" 6:1
Голы: Писко (13), Швец (43), Цюцюра (69, 71), Хома (68), Шинкаренко 90) - Цюцюра (2, автогол)
"Прикарпатье" (стартовый состав): Роман Герыч, Василий Француз, Дмитрий Шинкаренко, Роман Борисевич, Андрей Хома, Михаил Писко, Василий Цюцюра, Иван Сондей, Максим Соловьёв, Сергей Швец, Олег Матушевский
"Горняк-Спорт" (стартовый состав): Георгий Климов, Егор Базаров, Денис Сорока, Артём Сёмка, Владислав Шинкаренко, Денис Черныш, Максим Шептицкий, Владислав Горбаченко, Денис Пидручный, Семён Даценко, Сергей Романов
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