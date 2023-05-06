Первая лига. Нива отбирает очки у ЛНЗ

Сегодня хозяева должны были играть с позиции силы, но ждать легкой прогулки не стоило, ведь коллектив из Тернополя постепенно прибавляет. На минувшей неделе "Нива" должна была побеждать "Металлург", но пропустила в компенсированное время. Ожидало, что футбол будет интересен и напряжен.

С первых минут гости взяли мяч под свой контроль и уже на шестой минуте Савин точно пробил в дальний угол. Однако, после просмотра VAR арбитр зафиксировал положение вне игры. Стоит отметить высокий прессинг гостей, не дававший подопечным Ковпака спокойно выходить в атаку. У хозяев снова ощущались проблемы с позиционным футболом.

Еще до перерыва все же смогли добиться своего хозяева. Мяч попал в руку защитника и арбитр назначил одиннадцатиметровый. Пенальти реализовал Бойко – 1:0.

После перерыва пытались активнее играть подопечные Атласюка, но до заключительной трети поля мяч доходил редко. Хозяева хотели избегать ошибок возле собственной штрафной, чтобы не потерять преимущество. Выжать максимум из стандартов гостям тоже не удавалось. Ответственность за результат влияла на качество игры подопечных Ковпака, не желавших рисковать.

На 76-й минуте гости наказали соперника за пассивность. Гатала отобрал мяч у Хамелюка и пробил в дальний угол – 1:1. После пропущенного мяч снова активизировался коллектив из Черкасс, но вырвать победу не смог. В итоге, "Нива" второй тур подряд не проигрывает.

VBET UA Первая лига. 5-й тур. "Чемпионская" группа

"ЛНЗ" - "Нива" 1:1

Голы: Бойко (37, пен) - Гатала (76)

"ЛНЗ" (стартовый состав): Кирилл Самойленко, Максим Лопырёнок, Игорь Солдат, Владислав Хамелюк, Виталий Бойко, Денис Норенков, Илья Коваленко, Денис Долинский, Назарий Ныч, Назарий Муравский, Антон Савин

"Нива" (стартовый состав): Виталий Жупанский, Андрей Зинь, Олег Хруставка, Андрей Бэй, Андрей Ризнык, Игорь Гатала, Роман Волохатый, Роман Слива, Арсентий Дорошенко, Максим Демчук, Максим Процив