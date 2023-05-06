Первая лига. Слободян приносит Оболони победу над Эпицентром

В Киеве вторая команда группы принимала шестую. Матч первого круга завершился нулевой ничьей, хотя подопечные Нагорняка долгое время играли в большинстве. "Эпицентру" уже некуда отступать, поэтому ожидали от гостей агрессивной игры.

В начале встречи была борьба за инициативу. Соперники не жалели друг друга, не уступали в микроэпизодах. Первый опасный момент в матче создали гости, но Суханов пробил выше ворот. Замысел неплохой, но исполнение не получилось. Своим ударом ответили гости, но Миронюку тоже не хватило точности.

В середине второго тайма "пивовары" открыли счет. После подачи с фланга Виталий Груша головой отправил мяч в сетку – 1:0. До перерыва гости отыграться не смогли, да и моментов у них не было.

После перерыва по счету хозяева играли уверенно. Именно такой надежный и прагматичный футбол помог киевлянам обыграть "Полесье" две недели назад. У подопечных Нагорняка мало что получалось. Весной откровенно разочаровывает "Эпицентр".

На 77-й минуте гости неожиданно сравняли счет. Сергей Стень метко пробил в верхний угол – 1:1. Шикарный гол, замена сработала. На последних минутах активная игра помогла киевлянам вырвать победу. Олег Слободян с нескольких метров затолкнул мяч в ворота – 2:1. В итоге "Оболонь" одерживает важную победу, а "Эпицентр" уже почти без шансов на топ-4.

VBET UA Первая лига. Группа "Чемпионская". 5-й тур

"Оболонь" - "Эпицентр" 2:1

Голы: Груша (22), Слободян (89) - Стень (77)

"Оболонь" (стартовый состав): Назарий Федоривский, Даниил Карась, Олег Слободян, Максим Ермоленко, Александр Чернов, Павел Лукьянчук, Руслан Черненко, Сергей Косовский, Дмитрий Фатеев, Виталий Груша, Сергей Суханов

"Эпицентр" (стартовый состав): Роман Жмурко, Степан Григоращук, Евгений Шевченко, Андрей Липовуз, Юрий Глущук, Руслан Буряк, Николай Миронюк, Владислав Кристин, Олег Ничипоренко, Владислав Мороз, Андрей Ляшенко