Прикарпатье третий раз за два сезона забило сопернику шесть голов

В рамках пятого тура "Группы выбывания" Первой лиги "Прикарпатье" одержало победу над "Горняком-Спорт" со счетом 6:1. Хотя команда из Ивано-Франковска оформила автогол на второй минуте, однако смогла разгромить соперника.

"Прикарпатье" в третий раз за последние два сезона забило сопернику сразу шесть голов, однако впервые это сделало дома.

Предыдущие два случая были летом 2021 года. В июле ивано-франковцы разгромили в гостях "Ужгород" 6:0 в рамках Первой лиги, а в августе, в матче предварительного этапа Кубка Украины, "Прикарпатье" победило 6:2 "Феникс" Подмонастырь.

Отметим, что команда из Ивано-Франковска после победы лидирует в "Группе выбывания" Первой лиги. За последние пять матчей "Прикарпатье" три раза победило и еще дважды сыграло вничью.