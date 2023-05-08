Каденко - о VAR в Первой лиге: Надеюсь, вопрос будет решен положительно

Президент ПФЛ Александр Каденко рассказал, что 4 клуба Первой лиги попросили УАФ в последних турах ввести систему видеоассистента арбитра.

– Да, я был непосредственно на этой встрече. Она обусловлена тем, что четыре команды попросили УАФ в последних турах ввести систему VAR. Поэтому мы встретились и обсудили этот вопрос, как его можно решить. Не забывайте, что у нас есть еще игры УПЛ, которые тоже совпадают.

– Почему не пригласили президентов других клубов?

– У нас было обращение 4 клубов, поэтому мы пригласили руководителей, чтобы решить вопрос, как нам на играх внедрить систему.

– И что решили?

– Думаю, вы увидите. Но надеюсь, что этот вопрос будет решен положительно.

– Со стороны выглядит, что есть 4 клуба ("Полесье", "Оболонь", ЛНЗ и "Карпаты"), которые борются за выход – а других будто отшили.

– Вы видели игру ЛНЗ – "Нива" Тернополь, которая закончилась 1:1. Там внедрена система VAR, которую ЛНЗ попросил ввести на домашних матчах еще заранее. Вот и все. Не вижу никаких проблем в этом.

Письмо "Металлурга"? Возможно, другие клубы тоже можно было пригласить, но они не поднимали вопрос системы VAR на матчах с их участием. Думаю, что мы с ними встретимся и найдем понимание, – сказал Каденко.