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Каденко - о VAR в Первой лиге: Надеюсь, вопрос будет решен положительно
Четыре команды попросили ввести систему VAR в последних турах
Фото: dynamo.kiev.ua
Президент ПФЛ Александр Каденко рассказал, что 4 клуба Первой лиги попросили УАФ в последних турах ввести систему видеоассистента арбитра.
– Да, я был непосредственно на этой встрече. Она обусловлена тем, что четыре команды попросили УАФ в последних турах ввести систему VAR. Поэтому мы встретились и обсудили этот вопрос, как его можно решить. Не забывайте, что у нас есть еще игры УПЛ, которые тоже совпадают.
– Почему не пригласили президентов других клубов?
– У нас было обращение 4 клубов, поэтому мы пригласили руководителей, чтобы решить вопрос, как нам на играх внедрить систему.
– И что решили?
– Думаю, вы увидите. Но надеюсь, что этот вопрос будет решен положительно.
– Со стороны выглядит, что есть 4 клуба ("Полесье", "Оболонь", ЛНЗ и "Карпаты"), которые борются за выход – а других будто отшили.
– Вы видели игру ЛНЗ – "Нива" Тернополь, которая закончилась 1:1. Там внедрена система VAR, которую ЛНЗ попросил ввести на домашних матчах еще заранее. Вот и все. Не вижу никаких проблем в этом.
Письмо "Металлурга"? Возможно, другие клубы тоже можно было пригласить, но они не поднимали вопрос системы VAR на матчах с их участием. Думаю, что мы с ними встретимся и найдем понимание, – сказал Каденко.
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