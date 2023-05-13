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Первая лига. Металлург минимально переигрывает Карпаты

Первая лига
(1 голосов)

Львовяне усложняют себе жизнь

Первая лига. Металлург минимально переигрывает Карпаты

Фото: ФК Карпати

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

В центральном матче игрового дня встречались "Карпаты" и "Металлург". Соперников устроит только победа, поэтому ожидалась напряженная и интересная игра. "Карпаты" неделю назад потеряли важные очки в борьбе за топ-2. Запорожцы проиграли, но отстают в турнирной таблице от львовян всего на три очка и сохраняют шансы на место в зоне переходных игр.

В первой половине встречи прогнозируемо не рисковали. Команды обменялись моментами, но забить не смогли. Вновь был незаметен Алексей Сидорова, от которого ожидали большего. Львовяне больше пробивали по воротам, но добиться своего не смогут. Запорожцы рассчитывали на быстрый выход из защиты в атаку, но они много ошибались в переходной фазе. На последней минуте тайма отличную возможность отличиться имел опытный Кожанов, но блестяще сыграл Байда.

После перерыва характер игры не изменился. Хозяева продолжали играть первым номером.. Было много борьбы в центре поля, но очень мало конструктива. Запорожцы неожиданно на 60-й минуте открыли счет. Белоцерковец подал со штрафного, а Векляк головой расстрелял ворота – 0:1. Хобленко сразу мог сравнять счет, но с нескольких метров пробил выше ворот.

В конце встречи было видно, что львовянам не хватает сил, чтобы агрессивно играть в отборе. К тому же запорожцы сегодня были надежными. В итоге, матч завершился минимальной победой "Металлурга". "Карпаты" существенно усложняют себе жизнь.

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"Карпаты" - "Металлург" 0:1

Голы: Векляк (60)

"Карпаты" (стартовый состав): Ильющенков – Приймак, Саков, Дуць, Рябов, Галенков, Бобко, Чачуа, Кожанов, Хобленко, Тарануха

"Металлург" (стартовый состав): Байда - Шалфеев, Векляк, Палюх, Дворовенко, Полевой, Сейтхалилов, Сад, Могильный, Сидоров, Белоцерковец

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В статье: Металлург (Запорожье) Карпаты (Львов)
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Комментарии (4)
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Sandra777 (Львів)
13.05.2023 в 19:59
Позорище .нема ніякого виправдання
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Байкал (Lviv)
13.05.2023 в 19:42
Щось не видно тут «справжніх» прихильників футболу, «мегаекспертів» , які тут одних відправляли в Пердів , а других достроково виводили в ПЛ і що? Граєм дальше в Пердіві? Де ви « одні і справжні» у Львові?
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0
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xo66it (Оболонский Рейх)
13.05.2023 в 19:14
Карпати, щось трапилося? Ми з Оболоні можемо чимось допомогти?
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Prideman (Lviv)
13.05.2023 в 19:00
Несподівано і приємно)))
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