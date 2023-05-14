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Скорук - Прикарпатье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Центральная игра в группе
Фото: ФК Скорук
"Прикарпатье" в прошлом туре одержало разгромную победу над "Горняком-Спортом" и настроено не опускаться с первого места в группе. "Скорук" потерял очки с "Диназом" и в случае победы может возглавить турнирную таблицу. Безусловно, этот матч является одним из самых ожидаемых в туре.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.00.
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