Скорук - Прикарпатье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Прикарпатье" в прошлом туре одержало разгромную победу над "Горняком-Спортом" и настроено не опускаться с первого места в группе. "Скорук" потерял очки с "Диназом" и в случае победы может возглавить турнирную таблицу. Безусловно, этот матч является одним из самых ожидаемых в туре.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.00.