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Скорук - Прикарпатье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
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Центральная игра в группе

Скорук - Прикарпатье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Скорук

UA-Футбол
Новина українською

"Прикарпатье" в прошлом туре одержало разгромную победу над "Горняком-Спортом" и настроено не опускаться с первого места в группе. "Скорук" потерял очки с "Диназом" и в случае победы может возглавить турнирную таблицу. Безусловно, этот матч является одним из самых ожидаемых в туре.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.00.

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В статье: Прикарпатье (Ивано-Франковск) Скорук (Томаковка) смотреть футбол онлайн
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