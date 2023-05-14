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Нива - Оболонь: смотреть онлайн, видеотрансляция
Непростой выезд для киевлян
Фото: ФК Оболонь
В Тернополе ожидается интересное и напряженное противостояние. В случае победы "Оболонь" может досрочно завоевать путевку в УПЛ. Однако, легкой прогулки "пивоварам" ожидать не стоит. "Нива" в прошлом туре отобрала очки у "ЛНЗ", а сегодня настроена одержать дебютную победу весной.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 14.00.
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