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Нива - Оболонь: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
(1 голосов)

Непростой выезд для киевлян

Нива - Оболонь: смотреть онлайн, видеотрансляция

Фото: ФК Оболонь

UA-Футбол
Новина українською

В Тернополе ожидается интересное и напряженное противостояние. В случае победы "Оболонь" может досрочно завоевать путевку в УПЛ. Однако, легкой прогулки "пивоварам" ожидать не стоит. "Нива" в прошлом туре отобрала очки у "ЛНЗ", а сегодня настроена одержать дебютную победу весной.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 14.00.

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В статье: Оболонь (Киев) Нива (Тернополь) смотреть футбол онлайн
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