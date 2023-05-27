Первая лига. Эпицентр уверенно переигрывает Кремень

В Каменец-Подольском встречались шестая и седьмая команды группы. Хозяева турнирной мотивации уже не имеют, а вот гости продолжают борьбу за предпоследнее место в группе. Для того чтобы финишировать седьмыми подопечные Локтионова должны сыграть лучшее "Нивы".

Отмечаем дебютное появление в стартовом составе гостей 20-летнего голкипера Алексея Слуцкого. В первой половине встречи доминировали хозяева, но у них были проблемы с реализацией. Тем не менее, в середине тайма все же достигли своего подопечного Нагорняка. Стень прострелил, а Гирный в одно касание пробил мимо голкипера - 1:0. Гости не впечатлили своей игрой до перерыва. Работа у Жмурко вообще не было.

В начале второго тайма команды обменялись моментами, но забить не смогли. Удар Глобы парировал голкипер, а Стень с нескольких метров пробил выше ворот. На 58-й минуте благодаря индивидуальному мастерству Станислава Кристина хозяева увеличили свое преимущество. Станислав сместился с фланга в центр и пробил в угол – 2:0. Подопечные Нагорняка продолжали играть уверенно, а гости сегодня откровенно разочаровывали. Неожиданно на 78-й минуте Трофимюк сократил отставание своей команды – 1:2. Через шесть минут преимущество хозяев снова стало комфортным. Влад Кристин отдал, а Чепелюк пробил мимо голкипера – 3:1.

В итоге, матч завершился победой "Эпицентра". "Кремень" имеет все шансы завершить чемпионат на последнем месте в группе.

VBET UA Первая лига. Группа "Чемпионская". 8-й тур

"Эпицентр" - "Кремень" 3:1

Голы: Гирный (22), С. Кристин (58), Чепелюк (84) - Трофимюк (78)

"Эпицентр" (стартовый состав): Жмурко – Жмуйда, Мороз, Григоращук, Шевченко, Липовуз, Миронюк, С. Крыстин, Беженар, Стень, Гирный

"Кремень" (стартовый состав): Слуцкий – Сидоренко, Агапов, Азизов, Аркуша, Панчишин, Киреев, Касимов, Савицкий, Фальковский, Трофимюк