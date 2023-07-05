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Металлист подписал контракт с сыном Евгения Красникова, - СМИ
17-летний Егор Красников стал полноценным игроком команды
metalist.ua
Харьковский "
17-летний футболист в минувшем сезоне провел 22 матча и забил два мяча в чемпионате U19.
Также он один раз попал в заявку первой команды "Металлиста" (на игру заключительного тура с "Черноморцем"), однако на поле не выходил.
Егор Красников — сын спортивного директора "Днепра-1" Евгения Красникова.
"Металлист" по итогам прошлого сезона покинул УПЛ, заняв 15-е место.
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Источник:sport.ua
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