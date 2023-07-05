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Металлист подписал контракт с сыном Евгения Красникова, - СМИ

Первая лига
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17-летний Егор Красников стал полноценным игроком команды

Металлист подписал контракт с сыном Евгения Красникова, - СМИ

metalist.ua

Новина українською

Харьковский "Металлист" заключил трехлетний контракт с нападающим Егором Красниковым.

17-летний футболист в минувшем сезоне провел 22 матча и забил два мяча в чемпионате U19.

Также он один раз попал в заявку первой команды "Металлиста" (на игру заключительного тура с "Черноморцем"), однако на поле не выходил.

Егор Красников — сын спортивного директора "Днепра-1" Евгения Красникова.

"Металлист" по итогам прошлого сезона покинул УПЛ, заняв 15-е место.

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В статье: Металлист (Харьков) Егор Красников
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Источник:
sport.ua

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