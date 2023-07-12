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СК Полтава подписал двух игроков с опытом выступлений в УПЛ
Защитник и вратарь
Фото: scpoltava.com
СК "Полтава" объявил о подписании двух новичков. Игроками клуба стали опытный защитник Евгений Опанасенко и голкипер Роман Лёпка.
32-летний Опанасенко заключил контракт сроком на 2 года. Соглашение 26-летнего Лёпки было подписано по схеме 1+1.
Предыдущим клубом Опанасенко был "Кривбасс", который он покинул в конце июня. Ранее он также играл за запорожский "Металлург", "Черноморец", "Зарю", "Ворсклу", "Ингулец" и турецкий "Коньяспор".
Лёпка по завершении сезона-2022/23 ушел из "Карпат". До этого вратарь представлял "Зирку", "Ниву" Винница, "Ингулец" и "Кривбасс".
СК "Полтава" выступит в группе Б Первой лиги.
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