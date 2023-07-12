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СК Полтава подписал двух игроков с опытом выступлений в УПЛ

Первая лига
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Защитник и вратарь

СК Полтава подписал двух игроков с опытом выступлений в УПЛ

Фото: scpoltava.com

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СК "Полтава" объявил о подписании двух новичков. Игроками клуба стали опытный защитник Евгений Опанасенко и голкипер Роман Лёпка.

32-летний Опанасенко заключил контракт сроком на 2 года. Соглашение 26-летнего Лёпки было подписано по схеме 1+1.

Предыдущим клубом Опанасенко был "Кривбасс", который он покинул в конце июня. Ранее он также играл за запорожский "Металлург", "Черноморец", "Зарю", "Ворсклу", "Ингулец" и турецкий "Коньяспор".

Лёпка по завершении сезона-2022/23 ушел из "Карпат". До этого вратарь представлял "Зирку", "Ниву" Винница, "Ингулец" и "Кривбасс".

СК "Полтава" выступит в группе Б Первой лиги.

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В статье: Евгений Опанасенко Роман Лёпка СК Полтава
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Источник:
scpoltava.com

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