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Верес подписал двух игроков из системы Коринтианса

Первая лига
(1 голосов)

У одного аренда, у друго - полноценный контракт

Верес подписал двух игроков из системы Коринтианса

nkveres.com

Новина українською

"Верес" официально объявил о подписании двух бразильских игроков – центрального защитника Жулио Сезара и атакующего хавбека Яго Сикейро.

Оба игрока были ранее в структуре "Коринтианса".

Сезар арендован на один сезон, а Сикейра оформил полноценный трехлетний контракт.

Также отмечается, что это не первые бразильские игроки в составе команды. Ранее два представителя этой страны уже выступали за "Верес".

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В статье: Жулио Сезар Верес (Ровно)
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Источник:
НК Верес

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