Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Верес подписал двух игроков из системы Коринтианса
У одного аренда, у друго - полноценный контракт
nkveres.com
"
Оба игрока были ранее в структуре "Коринтианса".
Сезар арендован на один сезон, а Сикейра оформил полноценный трехлетний контракт.
Также отмечается, что это не первые бразильские игроки в составе команды. Ранее два представителя этой страны уже выступали за "Верес".
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:НК Верес
Популярное сейчас
- Нападающий-легионер Динамо может перебраться в Южную Америку
- Челси разгромил на сборах в США звездный клуб. Мудрик участия в матче не принял
- Более сотни уничтоженной техники россиян за сутки. Генштаб подытожил потери оккупантов
- Козловский, Гринь и Климец будут играть за Эпицентр
- С дочерью и собакой. Свитолина показала, как отдыхает после феерического Уимблдона. ФОТО
- Красотка дня. Горячая жена дорогостоящего новичка Днепра-1 Максима Третьякова. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
2500 грн