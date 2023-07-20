Верес подписал двух игроков из системы Коринтианса

" Верес " официально объявил о подписании двух бразильских игроков – центрального защитника Жулио Сезара и атакующего хавбека Яго Сикейро.

Оба игрока были ранее в структуре "Коринтианса".

Сезар арендован на один сезон, а Сикейра оформил полноценный трехлетний контракт.

Также отмечается, что это не первые бразильские игроки в составе команды. Ранее два представителя этой страны уже выступали за "Верес".