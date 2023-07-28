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Первая лига. Нива Бузовая дебютирует с победы

Первая лига
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Шикарный гол Даниила Кныша

Первая лига. Нива Бузовая дебютирует с победы

Фото: Ігор Жабченко

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

В прошлом сезоне оба соперника не играли в Первой лиге. Для "Нивы" это вообще дебют на таком уровне. "Агробизнес" после годовой паузы возвращается, но сейчас сложно оценить готовность команды, ведь Чижевскому пришлось формировать новый коллектив. Костяк команды Александра Чижевского составляют лучшие игроки из команд Премьер-лиги Львовщины.

Подопечные Жабченко активно начали игру и заслуженно открыли счет. Сергийчук сбросил на Кныша, а Даниил мощно из-за пределов штрафной пробил в верхний угол – 1:0. Шикарный гол, который безусловно, станет украшением тура. Гости стали больше контролировать мяч, но без продвижения вперед. Было заметно, что футболистам "Агробизнеса" еще не хватает сыгранности.

Достаточно неожиданно на 27-й минуте гости сравняли счет. Виталий Равлык реализовал выход один на один – 1:1. Хозяева пытались еще до перерыва снова выйти вперед, но моментов больше не создали. Первый тайм завершился в результативную ничью. Футбол был достаточно резвым.

В начале второго тайма должен был забивать Сергийчук, но Михаил головой пробил мимо дальнего угла. Подопечные Жабченко играли интереснее, но в заключительной трети поля не хватало точной и своевременной передачи. На 64-й минуте хозяева все же добились своего. Из пределов штрафной прицельно в угол пробил Руслан Паламар - 2:1. Отыграться гости не смогли. Таким образом, "Нива" в Первой лиге дебютирует с победы.

Первая лига. 1-й тур

"Нива" Бузовая - "Агробизнес" 2:1

Голы: Кныш (9), Паламар (64) - Равлык (27)

"Нива" Бузова (стартовый состав): Климов – Корохов, Мисюра, Дворовенко, Турчанов, Шалфеев, Пономар, Будняк, Кныш, Прокопчук, Сергийчук

"Агробизнес" (стартовый состав): Попович - Белый, Даценко, Гаврушко, Квасный, Толочко, Теплый, Свистун, Равлык, Волков, Кузьмин

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В статье: Агробизнес (Волочиск) Нива (Бузовая)
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