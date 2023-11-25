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Завершилась осенняя часть сезона. Результаты и таблица Первой лиги

Первая лига
Обновлено

Чемпионат возобновится уже весной

Завершилась осенняя часть сезона. Результаты и таблица Первой лиги

Фото: ФК Чернігів

UA-Футбол
Новина українською

На этой неделе закончилась первая часть сезона в Первой лиге. В этом чемпионате играют 20 команд, разделенных на две группы. По пять лучших клубов из групп А и Б переходят в группу, которая будет бороться за выход в УПЛ. Отметим, что повышаются в классе чемпион и вице-чемпион, третья и четвертая команды сыграют переходные матчи против 13 и 14 мест УПЛ. Во Вторую лигу сразу вылетают клубы, занявшие 18-20 позиции. Переходные матчи будут играть коллективы, завершившие чемпионат на 16-17 местах.

Група А Група Б
"Карпати" Львів
"Буковина" Чернівці
"Прикарпаття" Івано-Франківськ
"Нива" Тернопіль
"Металіст" Харків
"Агробізнес" Волочиськ
"Епіцентр" Кам'янець-Подільський
"Поділля" Хмельницький
"Нива" Бузова
"Хуст"		 "Чернігів"
"Інгулець" Петрове
"Лівий Берег" Київ
"Маріуполь"
"Металург" Запоріжжя
"Кремінь" Кременчук
"Вікторія" Миколаївка
"Гірник-Спорт" Горішні Плавні
"Полтава"
"Діназ" Вишгород

Группа А

18-й тур

"Хуст" – "Металлист" 1:2

"Нива" Б - "Эпицентр" 0:2

"Карпаты" - "Нива" Т 3:0

"Прикарпатье" - "Агробизнес" 2:0

"Буковина" - "Подолье" 0:2

# Команда И В Н П М РМ О
1 Карпаты 18 14 3 1 34-10 +24 45
2 Эпицентр 18 8 7 3 27-21 +6 31
3 Агробизнес 18 8 5 5 20-15 +5 29
4 Нива 18 7 6 5 21-19 +2 27
5 Прикарпатье 18 6 8 4 27-18 +9 26
6 Буковина 18 6 3 9 16-23 -7 21
7 Подолье 18 4 8 6 18-17 +1 20
8 Нива 18 5 5 8 15-19 -4 20
9 Металлист 18 3 5 10 13-27 -14 14
10 ФК Хуст 18 3 2 13 15-37 -22 11

Группа Б

18-й тур

"Диназ" - "Металлург" 1:0

"Чернигов" – "Полтава" 2:2

"Левый Берег" - "Виктория" 5:0

"Мариуполь" - "Кремень" 1:0

"Ингулец" - "Горняк-Спорт" 1:1

# Команда И В Н П М РМ О
1 Ингулец 18 13 3 2 41-13 +28 42
2 Левый Берег 18 11 3 4 40-11 +29 36
3 ФСК Мариуполь 18 8 7 3 22-14 +8 31
4 Виктория 18 8 6 4 19-18 +1 30
5 СК Полтава 18 8 5 5 35-27 +8 29
6 Металлург 18 6 7 5 23-18 +5 25
7 Горняк-Спорт 18 5 2 11 16-32 -16 17
8 Кремень 18 4 2 12 14-40 -26 14
9 ФК Чернигов 18 4 1 13 20-44 -24 13
10 Диназ 18 3 4 11 15-28 -13 13
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Комментарии
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molot69 (Місто втрачених житт)
28.08.2023 в 21:22
щиро дякую турам за перемогу і тим самим за найкраще привітання Тарнополя з днем міста. Тарнополь святкує 483 рік і ваша перемога додала позитивних емоцій в цей день.
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Комментарии 1
molot69 (Місто втрачених житт)
28.08.2023 в 21:22
щиро дякую турам за перемогу і тим самим за найкраще привітання Тарнополя з днем міста. Тарнополь святкує 483 рік і ваша перемога додала позитивних емоцій в цей день.
Ответить
2
0

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