Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Завершилась осенняя часть сезона. Результаты и таблица Первой лиги
Чемпионат возобновится уже весной
Фото: ФК Чернігів
На этой неделе закончилась первая часть сезона в Первой лиге. В этом чемпионате играют 20 команд, разделенных на две группы. По пять лучших клубов из групп А и Б переходят в группу, которая будет бороться за выход в УПЛ. Отметим, что повышаются в классе чемпион и вице-чемпион, третья и четвертая команды сыграют переходные матчи против 13 и 14 мест УПЛ. Во Вторую лигу сразу вылетают клубы, занявшие 18-20 позиции. Переходные матчи будут играть коллективы, завершившие чемпионат на 16-17 местах.
|Група А
|Група Б
|"Карпати" Львів
"Буковина" Чернівці
"Прикарпаття" Івано-Франківськ
"Нива" Тернопіль
"Металіст" Харків
"Агробізнес" Волочиськ
"Епіцентр" Кам'янець-Подільський
"Поділля" Хмельницький
"Нива" Бузова
"Хуст"
|"Чернігів"
"Інгулець" Петрове
"Лівий Берег" Київ
"Маріуполь"
"Металург" Запоріжжя
"Кремінь" Кременчук
"Вікторія" Миколаївка
"Гірник-Спорт" Горішні Плавні
"Полтава"
"Діназ" Вишгород
Группа А
18-й тур
"Хуст" – "Металлист" 1:2
"Нива" Б - "Эпицентр" 0:2
"Карпаты" - "Нива" Т 3:0
"Прикарпатье" - "Агробизнес" 2:0
"Буковина" - "Подолье" 0:2
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Карпаты
|18
|14
|3
|1
|34-10
|+24
|45
|2
|Эпицентр
|18
|8
|7
|3
|27-21
|+6
|31
|3
|Агробизнес
|18
|8
|5
|5
|20-15
|+5
|29
|4
|Нива
|18
|7
|6
|5
|21-19
|+2
|27
|5
|Прикарпатье
|18
|6
|8
|4
|27-18
|+9
|26
|6
|Буковина
|18
|6
|3
|9
|16-23
|-7
|21
|7
|Подолье
|18
|4
|8
|6
|18-17
|+1
|20
|8
|Нива
|18
|5
|5
|8
|15-19
|-4
|20
|9
|Металлист
|18
|3
|5
|10
|13-27
|-14
|14
|10
|ФК Хуст
|18
|3
|2
|13
|15-37
|-22
|11
Группа Б
18-й тур
"Диназ" - "Металлург" 1:0
"Чернигов" – "Полтава" 2:2
"Левый Берег" - "Виктория" 5:0
"Мариуполь" - "Кремень" 1:0
"Ингулец" - "Горняк-Спорт" 1:1
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Ингулец
|18
|13
|3
|2
|41-13
|+28
|42
|2
|Левый Берег
|18
|11
|3
|4
|40-11
|+29
|36
|3
|ФСК Мариуполь
|18
|8
|7
|3
|22-14
|+8
|31
|4
|Виктория
|18
|8
|6
|4
|19-18
|+1
|30
|5
|СК Полтава
|18
|8
|5
|5
|35-27
|+8
|29
|6
|Металлург
|18
|6
|7
|5
|23-18
|+5
|25
|7
|Горняк-Спорт
|18
|5
|2
|11
|16-32
|-16
|17
|8
|Кремень
|18
|4
|2
|12
|14-40
|-26
|14
|9
|ФК Чернигов
|18
|4
|1
|13
|20-44
|-24
|13
|10
|Диназ
|18
|3
|4
|11
|15-28
|-13
|13
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