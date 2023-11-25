Завершилась осенняя часть сезона. Результаты и таблица Первой лиги

На этой неделе закончилась первая часть сезона в Первой лиге. В этом чемпионате играют 20 команд, разделенных на две группы. По пять лучших клубов из групп А и Б переходят в группу, которая будет бороться за выход в УПЛ. Отметим, что повышаются в классе чемпион и вице-чемпион, третья и четвертая команды сыграют переходные матчи против 13 и 14 мест УПЛ. Во Вторую лигу сразу вылетают клубы, занявшие 18-20 позиции. Переходные матчи будут играть коллективы, завершившие чемпионат на 16-17 местах.

Група А Група Б "Карпати" Львів

"Буковина" Чернівці

"Прикарпаття" Івано-Франківськ

"Нива" Тернопіль

"Металіст" Харків

"Агробізнес" Волочиськ

"Епіцентр" Кам'янець-Подільський

"Поділля" Хмельницький

"Нива" Бузова

"Хуст" "Чернігів"

"Інгулець" Петрове

"Лівий Берег" Київ

"Маріуполь"

"Металург" Запоріжжя

"Кремінь" Кременчук

"Вікторія" Миколаївка

"Гірник-Спорт" Горішні Плавні

"Полтава"

"Діназ" Вишгород

Группа А

18-й тур

"Хуст" – "Металлист" 1:2

"Нива" Б - "Эпицентр" 0:2

"Карпаты" - "Нива" Т 3:0

"Прикарпатье" - "Агробизнес" 2:0

"Буковина" - "Подолье" 0:2

# Команда И В Н П М РМ О 1 Карпаты 18 14 3 1 34-10 +24 45 2 Эпицентр 18 8 7 3 27-21 +6 31 3 Агробизнес 18 8 5 5 20-15 +5 29 4 Нива 18 7 6 5 21-19 +2 27 5 Прикарпатье 18 6 8 4 27-18 +9 26 6 Буковина 18 6 3 9 16-23 -7 21 7 Подолье 18 4 8 6 18-17 +1 20 8 Нива 18 5 5 8 15-19 -4 20 9 Металлист 18 3 5 10 13-27 -14 14 10 ФК Хуст 18 3 2 13 15-37 -22 11

Группа Б

18-й тур

"Диназ" - "Металлург" 1:0

"Чернигов" – "Полтава" 2:2

"Левый Берег" - "Виктория" 5:0

"Мариуполь" - "Кремень" 1:0

"Ингулец" - "Горняк-Спорт" 1:1