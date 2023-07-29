Сергей Нагорняк: Первый матч сезона – здесь не было ни фаворитов, ни аутсайдеров

Главный тренер "Эпицентра" после победы над "Металлистом" в первом туре Первой лиги дал свой комментарий по поводу матча и результата игры.

- Хотел бы прежде всего поблагодарить наши Вооруженные Силы – благодаря им мы можем сегодня играть в футбол. Что касается игры. Первый матч сезона – здесь не было ни фаворитов, ни аутсайдеров. Все команды в равных условиях. Была очень трудная игра. Надо сказать, что где-то сегодня нам возможно и повезло. Самое главное – это результат. В игре есть недостатки, традиционно тяжело входим в сезон. Но я поблагодарил ребят за матч. Замены в конце мы производили только вынужденные.

- Каков главный фактор, который сегодня помог достичь успеха в матче?

- У нас были неплохие предпосылки, но в некоторых моментах в первом и втором таймах не шел последний пас. В первом тайме особенно на правом фланге были предпосылки, но никак не могли отдать последнюю передачу. А все, что создавал "Металлист" в первом тайме – это после наших ошибок. Во втором тайме я чувствовал, что будет игра до гола. Был уверен, что мы забьем. К счастью, так и вышло. Забили со стандарта и довели матч до победы.

- Уже через несколько дней команды встретятся в Кубке Украины. Вы планируете здесь (на Закарпатье) базироваться?

- Так сложилось, что первая игра чемпионата – против "Металлиста", а вторая – против "Хуста". Это все Закарпатье. А между тем будет кубковый матч с "Металлистом". Да, мы до шестого числа будем здесь.

Напомним, что "Эпицентр" переиграл "Металлист" в первом туре Первой лиги со счетом 1:0.