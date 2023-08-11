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Нива Бузовая - Нива Тернополь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
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Интересное противостояние в Буче

Нива Бузовая - Нива Тернополь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Нива Тернопіль

UA-Футбол
Новина українською

Команды на старте сезона пока не теряли очки, но к игре к обоим коллективам есть вопросы. Подопечным Жабченко все еще не хватает сыгранности, а их соперники не могут реализовать свой потенциал в нападении. Однако стоит отметить качественную игру во время стандартов подопечных Малыка. Ожидаем, что игра будет бескомпромиссной и непредсказуемой.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 15.30.

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В статье: Нива (Винница) Нива (Тернополь) смотреть футбол онлайн
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