Нива Бузовая - Нива Тернополь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Команды на старте сезона пока не теряли очки, но к игре к обоим коллективам есть вопросы. Подопечным Жабченко все еще не хватает сыгранности, а их соперники не могут реализовать свой потенциал в нападении. Однако стоит отметить качественную игру во время стандартов подопечных Малыка. Ожидаем, что игра будет бескомпромиссной и непредсказуемой.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 15.30.