  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Матч Первой лиги ФК Чернигов – ФСК Мариуполь перенесен из-за российской атаки
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Матч Первой лиги ФК Чернигов – ФСК Мариуполь перенесен из-за российской атаки

Первая лига
(1 голосов)

Ракета ударила по центру областного центра

Матч Первой лиги ФК Чернигов – ФСК Мариуполь перенесен из-за российской атаки

Фото: ФК Чернігів

Новина українською

Поединок четвертого тура Первой лиги Украины между ФК "Чернигов" и ФСК "Мариуполь" был перенесен на неопределенный срок. Об этом сообщает пресс-служба черниговского клуба.

Причиной тому стала дневная воздушная атака россиян на Север Украины. Оккупанты запустили ракету "Искандер" по центру Чернигова.

Матч должен был пройти сегодня, 19 августа. Начало планировалось на 12 часов. Клуб отмечает, что поединок не состоится из-за запрета на его проведение со стороны Черниговской ОВА.

Также ФК "Чернигов" выразил соболезнования людям, пострадавшим от атаки террористов.

"ФК "Чернигов" выражает соболезнования родным и близким погибших в результате террористической атаки рашистских оккупантов в городе Чернигове и молится за жизнь и здоровье пострадавших", - говорится в обращении клуба.

Отметим, что этот поединок должен открыть четвертый тур в группе B Первой лиги. Перед этим туром "Чернигов" занимал шестую позицию, а "Мариуполь" шел на девятой строчке.

По теме
yellow-arrow
Ингулец - Левый Берег: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Хуст - Агробизнес: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Подолье - Эпицентр: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Чернигов ФСК Мариуполь
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Чернігів

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде