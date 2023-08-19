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Матч Первой лиги ФК Чернигов – ФСК Мариуполь перенесен из-за российской атаки
Ракета ударила по центру областного центра
Фото: ФК Чернігів
Поединок четвертого тура Первой лиги Украины между ФК "Чернигов" и ФСК "Мариуполь" был перенесен на неопределенный срок. Об этом сообщает пресс-служба черниговского клуба.
Причиной тому стала дневная воздушная атака россиян на Север Украины. Оккупанты запустили ракету "Искандер" по центру Чернигова.
Матч должен был пройти сегодня, 19 августа. Начало планировалось на 12 часов. Клуб отмечает, что поединок не состоится из-за запрета на его проведение со стороны Черниговской ОВА.
Также ФК "Чернигов" выразил соболезнования людям, пострадавшим от атаки террористов.
"ФК "Чернигов" выражает соболезнования родным и близким погибших в результате террористической атаки рашистских оккупантов в городе Чернигове и молится за жизнь и здоровье пострадавших", - говорится в обращении клуба.
Отметим, что этот поединок должен открыть четвертый тур в группе B Первой лиги. Перед этим туром "Чернигов" занимал шестую позицию, а "Мариуполь" шел на девятой строчке.
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