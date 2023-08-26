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Металлист – Карпаты 0:3. Видео голов и обзор матча
Уверенная победа львовян
Фото: ФК Карпати
Вашему вниманию представляем видеообзор разгромной победы "Карпат" над "Металлистом". Номинально домашний матч для харьковчан стал выездным – он проходил во Львове. "Карпаты" еще в первом тайме отличились дважды, а после перерыва закрепили преимущество третьим голом. Львовяне продолжают возглавлять турнирную таблицу Первой лиги.
Голы: Чачуа 2, Демченко 28, Рябов 85
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