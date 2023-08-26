Металлист – Карпаты 0:3. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию представляем видеообзор разгромной победы "Карпат" над "Металлистом". Номинально домашний матч для харьковчан стал выездным – он проходил во Львове. "Карпаты" еще в первом тайме отличились дважды, а после перерыва закрепили преимущество третьим голом. Львовяне продолжают возглавлять турнирную таблицу Первой лиги.

"Металлист" – "Карпаты" 0:3

Голы: Чачуа 2, Демченко 28, Рябов 85