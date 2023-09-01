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Первая лига. Шедевр от Быковского спас Мариуполь в Киеве

Первая лига
(1 голосов)

Стартовая игра тура

Первая лига. Шедевр от Быковского спас Мариуполь в Киеве

Фото: ФК Лівий Берег

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Шестой тур в Первой лиге начался игрой в Киеве, где местный "Левый Берег" принимал "Мариуполь". Киевляне одерживают победы в Первой лиге только на своем поле. Приазовцы в прошлом туре стали первой командой, отобравшей очки у "Ингульца". Подопечные Олега Красноперова пока больше одного гола за матч в чемпионате не забивали.

С первых минут хозяева прогнозируемо завладели инициативой. Шикарную возможность отличиться имел Николай Когут, но он с нескольких метров пробил мимо ворот. Связка братьев Когутов почти сработала. Стоит отметить мариупольцев, которые, как всегда, достаточно организованно оборонялись.

В середине первого тайма после просмотра VAR арбитр назначил пенальти в ворота гостей. Евтухов увидел, что мяч попал в руку Пуды. Очень сложный эпизод. На повторе показалось, что за это пенальти не стоит назначать. Одиннадцатиметровый реализовал Спиваков – 1:0. Больше в первом тайме не забивали.

На 62-й минуте вторую желтую за фол в центре поля получил Астахов. Таким образом, киевляне остались в меньшинстве. Мариуполь взял мяч под свой контроль, но с конструктивом у них были существенные проблемы. На 80-й минуте все вопросы мог снимать Иван Когут, но он не реализовал выход один на один. На последней минуте прямым ударом со штрафного метров с 35-ти Быковский сравнял счет – 1:1. В итоге, игра завершилась вничью.

"Левый Берег" - "Мариуполь" 1:1

Голы: Спиваков (28, пен) - Быковский (90)

Удаление: Астахов (62)

"Левый Берег" (стартовый тур): Виталий Чеботарев, Александр Дударенко, Валерий Самар, Владислав Войцеховский, Андрей Спиваков, Иван Когут, Руслан Дедух, Николай Когут, Даниил Сухоручко, Арсен Слотюк, Эрнест Астахов

ФСК "Мариуполь" (стартовый тур): Илья Караващенко, Петр Харжевский, Артем Терехов, Иван Мочевинский, Виталий Гошкодеря, Александр Батальский, Егор Булгаков, Павел Шушко, Дмитрий Пуды, Иван Мельниченко, Илья Зубков

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В статье: ФСК Мариуполь Левый берег (Киев)
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Комментарии (1)
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Siren05 (Мариуполь)
01.09.2023 в 15:10
Три последние игры у ФСК М закончились вничью. И все ответные голы Мариуполь забивал в экстра тайме. Что-то не припоминаю таких случаев у других команд!
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