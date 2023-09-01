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Первая лига. Шедевр от Быковского спас Мариуполь в Киеве
Стартовая игра тура
Фото: ФК Лівий Берег
Шестой тур в Первой лиге начался игрой в Киеве, где местный "Левый Берег" принимал "Мариуполь". Киевляне одерживают победы в Первой лиге только на своем поле. Приазовцы в прошлом туре стали первой командой, отобравшей очки у "Ингульца". Подопечные Олега Красноперова пока больше одного гола за матч в чемпионате не забивали.
С первых минут хозяева прогнозируемо завладели инициативой. Шикарную возможность отличиться имел Николай Когут, но он с нескольких метров пробил мимо ворот. Связка братьев Когутов почти сработала. Стоит отметить мариупольцев, которые, как всегда, достаточно организованно оборонялись.
В середине первого тайма после просмотра VAR арбитр назначил пенальти в ворота гостей. Евтухов увидел, что мяч попал в руку Пуды. Очень сложный эпизод. На повторе показалось, что за это пенальти не стоит назначать. Одиннадцатиметровый реализовал Спиваков – 1:0. Больше в первом тайме не забивали.
На 62-й минуте вторую желтую за фол в центре поля получил Астахов. Таким образом, киевляне остались в меньшинстве. Мариуполь взял мяч под свой контроль, но с конструктивом у них были существенные проблемы. На 80-й минуте все вопросы мог снимать Иван Когут, но он не реализовал выход один на один. На последней минуте прямым ударом со штрафного метров с 35-ти Быковский сравнял счет – 1:1. В итоге, игра завершилась вничью.
"Левый Берег" - "Мариуполь" 1:1
Голы: Спиваков (28, пен) - Быковский (90)
Удаление: Астахов (62)
"Левый Берег" (стартовый тур): Виталий Чеботарев, Александр Дударенко, Валерий Самар, Владислав Войцеховский, Андрей Спиваков, Иван Когут, Руслан Дедух, Николай Когут, Даниил Сухоручко, Арсен Слотюк, Эрнест Астахов
ФСК "Мариуполь" (стартовый тур): Илья Караващенко, Петр Харжевский, Артем Терехов, Иван Мочевинский, Виталий Гошкодеря, Александр Батальский, Егор Булгаков, Павел Шушко, Дмитрий Пуды, Иван Мельниченко, Илья Зубков
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