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Агробизнес - Карпаты: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Агробизнес - Карпаты: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 09.09.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Карпати
Львовяне в прошлом туре наконец-то смогли оторваться от бузовской "Нивы". Постепенно "Карпаты" начинают понимать требования Мирона Маркевича и реализуют его установки на футбольном поле. Этот матч будет особенным для Галенкова и Равлика, которые сыграют против команд, в которых они начинали сезон. Без Виталия "Агробизнесу" в нападении очень непросто.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 16.00.
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