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Агробизнес - Карпаты: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
(1 голосов)

Агробизнес - Карпаты: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 09.09.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Агробизнес - Карпаты: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Карпати

UA-Футбол
Новина українською

Львовяне в прошлом туре наконец-то смогли оторваться от бузовской "Нивы". Постепенно "Карпаты" начинают понимать требования Мирона Маркевича и реализуют его установки на футбольном поле. Этот матч будет особенным для Галенкова и Равлика, которые сыграют против команд, в которых они начинали сезон. Без Виталия "Агробизнесу" в нападении очень непросто.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 16.00.

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В статье: Агробизнес (Волочиск) Карпаты (Львов) смотреть футбол онлайн
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