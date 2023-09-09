Агробизнес - Карпаты: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Львовяне в прошлом туре наконец-то смогли оторваться от бузовской "Нивы". Постепенно "Карпаты" начинают понимать требования Мирона Маркевича и реализуют его установки на футбольном поле. Этот матч будет особенным для Галенкова и Равлика, которые сыграют против команд, в которых они начинали сезон. Без Виталия "Агробизнесу" в нападении очень непросто.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 16.00.