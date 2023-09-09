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Эпицентр - Буковина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Эпицентр - Буковина: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 09.09.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: Буковина
Коллектив из Каменец-Подольского проиграл два тура подряд, но по игре не все так было безнадежно. Подопечные Нагорняка на равных играли с "Карпатами", но замены Мирона Маркевича принесли результат. "Буковина" за счет реализованного пенальти переиграла "Металлист". Таким образом, подопечные Мельничука смогли закрепиться в средине таблицы.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 15.00.
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