Эпицентр - Буковина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Коллектив из Каменец-Подольского проиграл два тура подряд, но по игре не все так было безнадежно. Подопечные Нагорняка на равных играли с "Карпатами", но замены Мирона Маркевича принесли результат. "Буковина" за счет реализованного пенальти переиграла "Металлист". Таким образом, подопечные Мельничука смогли закрепиться в средине таблицы.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 15.00.