Игра тура в Умани, Карпаты едут в Волочиск. Что смотреть в субботу в Первой лиге

Завтра сыграют еще четыре матча седьмого тура Первой лиги. Вашему вниманию анонс противостояний. Отметим, что Виталий Равлик приедет в гости к команде, в которой начинал сезон.

Группа А

"Эпицентр" - "Буковина"

09.09.2023. 15:00. "Городской стадион им. Г. Тонкочеева". г. Каменец-Подольский

Подопечные Нагорняка хоть и проиграли "Карпатам", но по игре выглядели очень достойно. Коллектив из Каменец-Подольского создал существенные проблемы львовянам, но свои моменты не реализовал и пропустил в конце встречи. К тому же, команде не хватало стабильности в течение матча и как следствие второе подряд поражение в сезоне. "Эпицентр" не побеждает в Первой лиге на протяжении 4 игр (2 ничьих и 2 поражения).

"Буковина" за счет одиннадцатиметрового смогла переиграть "Металлист". Для подопечных Мельничука матч был непростым, но они на гол все-таки наиграли. Вновь стоит отметить флангового полузащитника Духоту с чемпионата Киевской области, недавно присоединившегося к черновицкому коллективу. В последних трех домашних матчах буковинцы не пропускали и набрали семь очков на своем стадионе.

"Агробизнес" - "Карпаты"

09.09.2023. 16:00. "Юность". г. Волочиск

Еще одно непростое испытание ожидает подопечных Чижевского, ведь львовяне прогрессируют от матча к матчу. Контуры команды Маркевича становятся все более четкими. Особо стоит отметить качественную селекцию. Бабогло отыграл надежно в защите, а Кристиан и Равлик вышли на замену и принесли победу. Однако также стоит обратить внимание на определенные проблемы. "Карпатам" не хватало нестандартных действий в атаке, чтобы расшатывать оборону соперника. Над этим тренерскому штабу еще следует работать. Что касается "Агробизнеса", то сейчас команда переживает не лучшие времена. Особенно это касается конструктива в заключительной трети поля, но и в защите также время от времени случаются провалы. Этот матч будет особенным для Равлика и Галенкова, которые будут играть против своих бывших команд. Напомним, что в межсезонье соперники уже встречались и то противостояние завершилось вничью – 1:1.

Группа Б

"Виктория" - "Чернигов"

09.09.2023. 14:00. "Юбилейный". г. Сумы

Подопечные Бессмертного в Полтаве были близки к тому, чтобы впервые в сезоне проиграть. Тем не менее, футболисты "Виктории" проявили характер и смогли дважды по ходу противостояния с "Полтавой" отыграться. Отметим, что впервые за последние шесть матчей подряд сумчане не выиграли с одинаковым минимальным счетом - 1:0. Было заметно, что свежести игрокам "Виктории" все же не хватает, но всегда играть на "ноль" невозможно. Однако с волевыми качествами у этой команды проблем нет.

Подопечные Чорного должны были побеждать "Кремень", но как только счет стал 2:0 в их пользу несколько расслабились и поплатились за это - 2:3. Очень много ошибаются "северяне" в защите. "Чернигов" пропускает в Первой лиге уже 14 матчей подряд – 32 гола. С такой игрой в защите сложно рассчитывать на положительный результат.

"Металлург" - "Левый Берег"

09.09.2023. 15:30. "Центральный". м. Умань

Безусловно, этот матч является центральным в седьмом туре. Встретятся четвертая и третья команда группы. Запорожцы после двух подряд побед уступили "Ингульцу", но по игре подопечные Микитина большую часть противостояния не уступали лидеру. Возможно, в конце встречи уже не хватило сил и концентрации. "Металлург" уже успел немного привыкнуть к потере Сидорова и наиграть новичков, призванных подкрепить атакующий потенциал.

Киевляне в прошлом туре не смогли увеличить свое преимущество над "Мариуполем" и в итоге упустили победу на последней минуте. Подопечным Первака не хватает стабильности. Команда по ходу матча может выключиться, и потом очень сложно уже вернуться. С атакующим потенциалом проблем нет, но не всегда удается реализовать свои моменты. Не сможет в этом туре сыграть Астахов, который дисквалифицирован. Ожидаем интересное и непредсказуемое развитие событий на поле.