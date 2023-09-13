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Чернигов - Мариуполь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Чернигов - Мариуполь: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 13.09.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФСК Маріуполь
В перенесенном матче четвертого тура последняя команда группы будет принимать середняка. "Чернигов" на прошлой неделе потерпел четвертое поражение подряд, а приазовцы наоборот, впервые за четыре игры победили. Ожидаем интересный и бескомпромиссный футбол.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.00.
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