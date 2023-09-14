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Металлист подписал экс-игрока Динамо
Евгений Исаенко перебрался из Киева в Харьков
Фото: ФК Динамо
23-летний атакующий игрок Евгений Исаенко, который до недавнего времени выступал за "Динамо", продолжит карьеру в "
Как сообщает Sport.ua, футболист на правах свободного агента подписал контракт с харьковским клубом до 30 июня 2025 года.
Исаенко, которого в новой команде видят в средней линии, будет играть за "желто-синих" под 27-м номером.
Напомним, что прошлый сезон форвард провёл в аренде в "Колосе" (19 матчей в УПЛ), а до этого успел побывать в аренде в "Черноморце".
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