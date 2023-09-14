Металлист объявил о подписании экс-нападающего Динамо

Очередным новичком "Металлиста" стал украинский нападающий "Динамо" Евгений Исаенко, сообщает пресс-служба харьковчан.

Детали трансфера не афишируются. Согласно последним данным СМИ, 23-летний футболист перешел на правах свободного агента, подписав контракт до 30 июня 2025 года.

За харьковскую команду он будет выступать под номером 27.

Уроженец Винницы начинал заниматься футболом в ВОДЮСШ из родного города, откуда в 14 лет уехал в столицу Украины. В апреле 2019-го года дебютировал во взрослом футболе в игре "Динамо" с "Мариуполем" (1:0). Впоследствии выступал в арендах в ковалевском "Колосе" и одесском "Черноморце".

Основная позиция Евгения - центральный нападающий. Также он может сыграть под нападающим и на позиции правого атакующего хавбека. Рабочая нога - левая.