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Буковина - Агробизнес: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Буковина - Агробизнес: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 15.09.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Буковина
Интересное противостояние неуступчивых команд нас ожидает в Черновцах. Хозяева в прошлом туре потерпели досадное поражение от "Эпицентра", хотя играли даже в большинстве. "Агробизнес" хоть и проиграл "Карпатам", но выглядел достойно. Возможно, именно на выезде против "Буковины" подопечные Чижевского смогут набрать желаемые три очка.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 15.00.
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