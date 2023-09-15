Буковина - Агробизнес: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Интересное противостояние неуступчивых команд нас ожидает в Черновцах. Хозяева в прошлом туре потерпели досадное поражение от "Эпицентра", хотя играли даже в большинстве. "Агробизнес" хоть и проиграл "Карпатам", но выглядел достойно. Возможно, именно на выезде против "Буковины" подопечные Чижевского смогут набрать желаемые три очка.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 15.00.