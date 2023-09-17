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Чернигов - Горняк-Спорт: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
(1 голосов)

Чернигов - Горняк-Спорт: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 17.09.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Чернигов - Горняк-Спорт: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Гірник-Спорт

UA-Футбол
Новина українською

Встреча последней и предпоследней команд группы, которых отделяют три очка. Коллектив из Чернигова потерпел четвертое поражение подряд посреди недели. Однако, у гостей ситуация аналогичная – также четыре поражения в четырех турах. Соперникам отступать некуда, потому ожидаем классическую игру за шесть очков.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12:00.

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В статье: Горняк-Спорт (Горишние Плавни) ФК Чернигов
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