Шанс для Подолья подняться в топ-6. Что смотреть в пятницу в Первой лиге

.Уже завтра начинается восьмой тур в Первой лиге. Вашему вниманию анонс противостояния в Хмельницком.

Группа А

"Подолье" - "Буковина"

22.09.2023. 15:00. "Подолье". г. Хмельницкий

Восьмая команда группы будет принимать пятую. Соперников отделяют три очка и в случае победы "Подолье" сможет подняться в топ-6. Подопечные Костышина хоть и проиграли "Карпатам", но сыграли достойно. Моментами неясно было, кто фаворит сезона, а кто середняк. Постепенно хмельницкий коллектив прибавляет во многих игровых компонентах. "Буковина" в напряженном противостоянии победила "Агробизнес" – 1:0. Моментов было мало, но подопечные Мельничука вытеснили максимум из минимума. Стоит отметить Артема Цурупина, бравшего на себя инициативу. Артем при первой вохможности пробивал по воротам. Фаворитами можно считать хозяев, но у клуба из Черновцов есть все шансы составить достойную конкуренцию.