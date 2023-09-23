Агробизнес - Прикарпатье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Интересное противостояние нас ожидает в Волочиске, где шестая команда группы будет принимать девятую. "Агробизнес" не забивает голов в Первой лиге на протяжении 377 минут. Команда Олега Рыпана с начала чемпионата одержала лишь одну победу, но за игрой "Прикарпатье" выглядит довольно неплохо.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 15.30.