  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Агробизнес - Прикарпатье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Агробизнес - Прикарпатье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
(1 голосов)

Агробизнес - Прикарпатье: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 23.09.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Агробизнес - Прикарпатье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Прикарпаття

UA-Футбол
Новина українською

Интересное противостояние нас ожидает в Волочиске, где шестая команда группы будет принимать девятую. "Агробизнес" не забивает голов в Первой лиге на протяжении 377 минут. Команда Олега Рыпана с начала чемпионата одержала лишь одну победу, но за игрой "Прикарпатье" выглядит довольно неплохо.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 15.30.

По теме
yellow-arrow
Виктория - Левый Берег: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Игра тура в Сумах, шанс для Металлиста подняться с последнего места. Что смотреть в субботу в Первой лиге
yellow-arrow
Первая лига. Ничья в Хмельницком
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Агробизнес (Волочиск) Прикарпатье (Ивано-Франковск) смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде