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Агробизнес - Прикарпатье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Агробизнес - Прикарпатье: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 23.09.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Прикарпаття
Интересное противостояние нас ожидает в Волочиске, где шестая команда группы будет принимать девятую. "Агробизнес" не забивает голов в Первой лиге на протяжении 377 минут. Команда Олега Рыпана с начала чемпионата одержала лишь одну победу, но за игрой "Прикарпатье" выглядит довольно неплохо.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 15.30.
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