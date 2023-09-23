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Кополовец: В Карпатах надо положить начало традиции, чтобы ходить в церковь командой

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Перед каждой игрой?

Кополовец: В Карпатах надо положить начало традиции, чтобы ходить в церковь командой

fckarpaty.org.ua

Новина українською

Селекционер "Карпат" Михаил Кополовец рассказал о своих задачах в клубе.

“ - Моя цель - чтобы в "Карпатах" играли футболисты, которые понимают историю, традицию и болельщиков "Карпат". Это должны быть характерные люди. Я просматриваю многие матчи закарпатских молодых футболистов, это для них большой шанс.

- Вы просматриваете матчи только молодежи?

- Нет, я могу просматривать также матчи УПЛ, Первой и Второй лиг. Директор селекционного отдела Анатолий Пташник ставит задачи: на какой матч мне ехать и какого футболиста просматривать.

Селекционная группа занимается не только просмотром потенциальных новичков, но и соперников для анализа игры. Мне очень интересно работать в “Карпатах”, здесь я набираюсь большого опыта.

- Когда "Динамо" в прошлом сезоне плохо играло, то вы говорили, что им нужно ходить в церковь. Есть ли в "Карпатах" такая традиция?

- Коллективно - нет, но ребята ходят в церковь. У нас все игроки и тренеры верующие. Кстати, вы подали хорошую идею, надо положить начало традиции, чтобы ходить в церковь командой”, - сказал футбольный функционер.

Напомним, что Михаил Кополовец стал известен фразой "Перед каждою ігрою ми ходимо до церкви" после полуфинального матча Кубка Украины "Металлург" Д - "Карпаты", в котором львовяне уступили серию пенальти. Этот поединок состоялся в 2012 году.

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В статье: Михаил Кополовец Карпаты (Львов)
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Источник:
УФ

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