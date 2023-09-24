Первая лига. Мариуполь с дублем Теплякова громит Кремень

"Кремень" в прошлом туре повторил самое большое клубное поражение в Первой лиге, уступив "Левому Берегу". Команда Романа Локтионова имеет худшую разницу забитых и пропущенных голов. "Мариуполь" не знает горечи поражения в чемпионате на протяжении рекордных для клуба шести игр.

В середине первого тайма гости открыли счет. После прострела Олейника мяч в дальний угол отправил Никита Тепялков - 0:1. Подопечные Локтионова бросились отыгрываться, но пропустили еще однажды. Все тот же Тепляков сместился с фланга в центр и мощно пробил в угол ворот – 0:2. Шансов у Матуса парировать этот удар не было. Несмотря на все старания забить до перерыва футболисты "Кремня" не смогли.

Во второй половине встречи гости уверенно играли по счету, поэтому темп прогнозируемо замедлился. На 64-й минуте стандарт помог приазовцам довести счет до разгромного. Защитники "Кремня" на дальней стойке забыли Терехова – 0:3. В итоге, мариупольцы продолжают свою беспроигрышную серию.

"Кремень" - "Мариуполь" 0:3

Голы: Тепляков (21, 24), Терехов (64)

"Кремень" (стартовый состав): Матус - Товкач, Сидоренко, Дудник, Азизов, Панчишин, Жданович, Касимов, Савицкий, Галоян, Трофимюк

"Мариуполь" (стартовый состав): Караващенко - Шушко, Терехов, Пуды, Булгаков, Мельниченко, Мочевинский, Пентелейчук, Тепляков, Олейник, Батальский