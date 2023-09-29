Игра тура в Полтаве, шанс реабилитироваться для Металлиста. Что смотреть в субботу в Первой лиге

Завтра сыграют еще четыре матча десятого тура в Первой лиге. Вашему вниманию анонс интересных и интригующих противостояний. Напомним, что начинается второй круг.

Группа А

"Эпицентр" - "Металлист"

30.09.2023. 14:30. "Городской стадион им. Г. Тонкочеева". г. Каменец-Подольский

Третья команда группы будет принимать последнюю. Подопечные Нагорняка смотрелись лучше бузовской "Нивы", но свои моменты не реализовали и уступили. У харьковчан сейчас большие проблемы. Разгромное поражение от "Хуста" не добавляет "Металлисту" положительных эмоций, хотя не все было так безнадежно. Игроки "Металлиста" не забивают голов в чемпионате на протяжении 369 минут. Возможно, в Каменце-Подольском эта серия прервется. Отметим, что из-за дисквалификации этот тур будет пропускать основной защитник гостей Маткобожик.

"Нива" Тернополь - "Буковина"

30.09.2023. 15:30. "Тернопольский г. ст. им. Р. Шухевича". г. Тернополь

Смена тренера пошла на пользу тернопольскому коллективу. "Нива" в прошлом туре сыграла вничью с "Карпатами". Смелая игра подопечных Стахива должна была понравиться болельщикам. "Буковина" впервые в сезоне сыграла вничью. Подопечные Мельничука благодаря голу с пенальти Палагнюка спаслись в противостоянии с "Подольем". Отметим, что в случае победы и потери очков конкурентами "Нива" может даже подняться в топ-3. Достичь этого результата реально, ведь тернопольский коллектив дома играет мощно.

Группа Б

"Диназ" - "Чернигов"

30.09.2023. 13:45. "Диназ". с. Демидов

Подопечные Александра Головко прошлый тур могут занести себе в актив. "Диназ" сыграл вничью с "Металлургом", хотя мог даже побеждать, но свои моменты в конце встречи не реализовал. Для подопечных Александра Головко это была вторая ничья с начала чемпионата. Черниговский коллектив достаточно прогнозируемо уступил "Полтаве" - 0:2. В нападении "северяне" вообще ничем не запомнились. Безусловно, на такую игру не могла не сказаться потеря травмированного Федосова, уже в дебюте встречи покинувшего поле. Отметим, что в матче первого круга победу праздновали футболисты "Чернигова" – 3:2.

"Полтава" - "Ингулец"

30.09.2023. 15:00. "Молодежный". г. Полтава

Безусловно, этот матч является центральным в туре. Встретятся третья и первая команды группы. Полтавчане без особых проблем переиграли "Чернигов" и вернулись в топ-3. Беспроигрышная клубная рекордная серия "Ингульца" в Первой лиге длится 22 игры: 16 побед и 6 ничьих. Однако, в матче с "Горняком-Спорт" петровцы были близки к сенсационной ничьей, но в компенсированное время все же вырвали победу. В этом противостоянии подопечные Лупашко не реализовали ряд моментов и поплатились за расточительство. В Полтаве гостям будет очень непросто и если они продолжат не использовать моменты, то могут прервать свою серию.