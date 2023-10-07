Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Первая лига. Видеотрансляции матчей дня
Первая лига в разгаре
Фото: МФК Металург
Сегодня сыграют еще четыре матча одиннадцатого тура в Первой лиге. Шанс сравняться по очкам с третьей командой группы А имеет "Эпицентр", но для этого подопечным Нагорняка стоит переиграть неуступчивый "Хуст". Может одержать дебютную победу во главе "Кремня" Игорь Климовский. Его подопечные в домашнем матче сыграют против нестабильного "Диназа".
Также следует обратить внимание на интригующее противостояние в Умани, где запорожский "Металлург" будет принимать вторую команду группы Б "Викторию".
12:00. "Кремень" - "Диназ"
13:00. "Металлург" - "Виктория"
13:30. "Эпицентр" - "Хуст"
14:00. "Мариуполь" - "Горняк-Спорт"
Популярное сейчас
- Экс-тренер ДЮСШ Днепра: На первую тренировку сына Коломойского привели в баскетбольных кроссовках
- Будковский: Перед матчем с Динамо сказал ребятам, что забью - слов на ветер не бросаю
- Отыгрались на братушках. Футзал. Сербия – Украина 1:6. Видео голов и обзор матча
- Матчи Зари и Шахтера в еврокубках, экзамен Полесья перед Динамо, Арсенал против Сити. Расписание футбола на 2 - 8 октября
- Красотка дня. Эффектная девушка молодой звезды Брейдаблика. ФОТО
- Идеальные родители. Александр и Влада Зинченко прогулялись по Лондону с детьми. ФОТО