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Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Первая лига. Видеотрансляции матчей дня

Первая лига
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Первая лига в разгаре

Первая лига. Видеотрансляции матчей дня

Фото: МФК Металург

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня сыграют еще четыре матча одиннадцатого тура в Первой лиге. Шанс сравняться по очкам с третьей командой группы А имеет "Эпицентр", но для этого подопечным Нагорняка стоит переиграть неуступчивый "Хуст". Может одержать дебютную победу во главе "Кремня" Игорь Климовский. Его подопечные в домашнем матче сыграют против нестабильного "Диназа".

Также следует обратить внимание на интригующее противостояние в Умани, где запорожский "Металлург" будет принимать вторую команду группы Б "Викторию".

12:00. "Кремень" - "Диназ"

13:00. "Металлург" - "Виктория"

13:30. "Эпицентр" - "Хуст"

14:00. "Мариуполь" - "Горняк-Спорт"

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В статье: Кремень (Кременчуг) Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Диназ (Вышгород) Виктория (Сумы) Металлург (Запорожье) Эпицентр (Каменец-Подольский) ФСК Мариуполь ФК Хуст смотреть футбол онлайн
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