Первая лига. Видеотрансляции матчей дня

Сегодня сыграют еще четыре матча одиннадцатого тура в Первой лиге. Шанс сравняться по очкам с третьей командой группы А имеет "Эпицентр", но для этого подопечным Нагорняка стоит переиграть неуступчивый "Хуст". Может одержать дебютную победу во главе "Кремня" Игорь Климовский. Его подопечные в домашнем матче сыграют против нестабильного "Диназа".

Также следует обратить внимание на интригующее противостояние в Умани, где запорожский "Металлург" будет принимать вторую команду группы Б "Викторию".

12:00. "Кремень" - "Диназ"

13:00. "Металлург" - "Виктория"

13:30. "Эпицентр" - "Хуст"

14:00. "Мариуполь" - "Горняк-Спорт"