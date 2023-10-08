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Буковина - Карпаты: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Буковина - Карпаты: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 08.10.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Карпати
Черновицкий коллектив ожидает настоящее испытание, ведь в гости приехали львовские "Карпаты". Беспроигрышная серия "Карпат" в чемпионатах продолжается 11 игр: 8 побед и 3 ничьих. Подопечные Мельничука два тура подряд не проигрывают – четыре очка. Однако набрать зачетные пункты в игре с лидером будет непросто.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 14.30.
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