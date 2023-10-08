Первая лига. Карпаты дожали Буковину

"Буковина" в предыдущем туре одержала первую с начала чемпионата гостевую победу, обыграв тернопольскую "Ниву". Таким образом, черновицкий коллектив поднялся на третье место. "Карпаты" провели третий подряд гостевой матч в Первой лиге. С начала чемпионата подопечные Мирона Маркевича забивают голы в каждой игре.

В первой половине встречи было много борьбы, но, к сожалению, конструктива в заключительной трети поля соперникам не хватало. Следует отдать должное хозяевам, которые не уступали лидеру группы. На перерыв соперники ушли без голов. У львовян были проблемы с преодолением организованной защиты черновицкого коллектива.

В начале второго тайма после розыгрыша углового пробивал Бабогло, но с его ударом справился Пономаренко. На 62-й минуте подопечные Маркевича все же добились своего. Подлепенец пробил из-за штрафной и мяч залетел в ворота - 0:1. В этом эпизоде ошибся голкипер "Буковины". После гола гости уверенно играли по счету, пытались увеличить свое преимущество.

К сожалению, подопечные Мельничука не нашли в себе силы отыграться. Мог увеличивать преимущество гостей Подлепенец, но на этот раз он не смог переиграть Пономаренко. В итоге, минимальная победа "Карпат".

"Буковина" - "Карпаты" 0:1

Голы: Подлепенец (62)

"Буковина" (стартовый состав): Пономаренко – Новотрясов, Пец, А. Рябый, Д. Рябый, Данилюк, Цурупин, Глагола, Чайковский, Палагнюк, Фарасеенко

"Карпаты" (стартовый состав): Кожухарь - Мизюк, Бабогло, Полегенько, Сухарь, Рябов, Клименко, Костенко, Подлепенец, Чачуа, Кристиан